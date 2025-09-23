Дефицит кадров во ФСИН доходит в регионах до 50%

Дефицит сотрудников уголовно-исполнительной системы в ряде регионов доходит до 50%, сообщил замдиректора ФСИН Александр Розин. По его данным, ситуация в отдельных органах УИС «близка к критической», а в среднем по стране некомплект кадров составляет 37,8%.

Как рассказал господин Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, в управлении ФСИН по Тульской области, например, некомплект доходит до 70%. «Хочу дополнительно подчеркнуть, что мы в непростых условиях сегодня работаем. И также все вы прекрасно знаете, что оказываем значительное содействие в том числе и Минобороны в комплектовании вооруженных сил. И работу, конечно, будем продолжать»,— сказал замдиректора (цитата по «Интерфаксу»).

В марте этого года директор ФСИН Аркадий Гостев, отчитываясь о работе ведомства за прошлый год, заявлял, что личный состав выполняет задачи в условиях «значительного некомплекта». Тогда он представлял данные: дефицит сотрудников достиг 23% (53,9 тыс. человек), а по отдельным категориям нехватка сотрудников превышает 40% от необходимого количества. При этом более 3,5 тыс. бывших и действующих сотрудников ФСИН решили принять участие в боевых действиях на Украине. Из них 249 получили ранения, травмы и контузии, еще 343 человека погибли.

Полина Мотызлевская