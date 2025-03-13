ФСИН готовится к побегам

Вчера директор ФСИН Аркадий Гостев отчитался о работе ведомства за 2024 год на итоговой коллегии. «Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который достиг 23% — 53 975 человек»,— сказал господин Гостев. Он добавил, что по отдельным категориям нехватка сотрудников превышает 40% от необходимого количества. При этом более 3,5 тыс. бывших и действующих сотрудников ФСИН решили принять участие в боевых действиях на Украине. Из них 249 получили ранения, травмы и контузии, еще 343 человека погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФСИН Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Директор ФСИН Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аркадий Гостев отметил, что в 2024 году вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 47 зданий в 16 учреждениях ФСИН. С февраля 2022 года были обстреляны 87 объектов службы; от атак пострадали 14 человек, пятеро погибли. Из-за боевых действий в прошлом году были эвакуированы 3,8 тыс. осужденных. Господин Гостев особо отметил, что в Курской области удалось эвакуировать осужденных и сотрудников еще до атаки ВСУ. Также он сообщил, что в прошлом году 16,2 тыс. осужденных изготовили продукцию для военных нужд на 7,5 млрд руб. В войска были переданы средства защиты, обмундирование, беспилотная техника, транспортные средства, продукты питания и предметы первой необходимости.

Перейдя к мирным темам, господин Гостев выразил озабоченность ростом «концентрации иностранцев» в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы. По его данным, на 1 января 2025 года в местах лишения свободы находилось более 30 тыс. иностранцев, из которых 69,5% — граждане стран Средней Азии. По словам главы ФСИН, это увеличивает риски «осложнения оперативной обстановки», в частности, побегов и захватов заложников. Он заверил, что ФСИН уже приняла необходимые меры в этом направлении.

Министр юстиции Константин Чуйченко призвал службу заняться «известными проблемами» — дефицитом помещений для проведения свиданий и высокой степенью износа зданий. Также он попросил ФСИН ускорить строительство колонии объединенного типа на 3 тыс. мест в Калужской области и в ближайшее время получить положительное заключение Главгосэкспертизы по этому объекту. Господин Чуйченко добавил, что ведомство должно уйти от «распространенной практики», когда плановые показатели строительства корректируются, а сроки сдачи объектов переносятся.

Полина Мотызлевская