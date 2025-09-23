Женщину, зарезавшую девочку в Первоуральске, могут отправить в психбольницу

Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении жительницы Первоуральска, обвиняемой в убийстве 13-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина страдала временным психическим расстройством, в связи с чем прокуратура ходатайствует о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в октябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемая 2003 года рождения, пришла в квартиру своей знакомой, где находилась дочь хозяйки. Под предлогом возвращения журнала, женщина проникла в жилище, где пыталась похитить денежные средства. Девочка заметила происходящее, после чего гостья нанесла ей многочисленные удары ножом, от которых несовершеннолетняя скончалась. Следствие насчитало не менее 41 ранения. Чтобы уничтожить улики, фигурантка подожгла квартиру.

Женщине инкриминируются деяния, квалифицируемые по п.п. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия).

Комиссия экспертов установила, что в момент преступления женщина страдала временным психическим расстройством, лишавшим ее способности осознавать свои действия. Дело передано в суд.

Полина Бабинцева