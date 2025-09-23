Строительные леса с домов Екимова и Дурдина на Кирочной пообещали снять до конца года

В центре Петербурга продолжается реставрация лицевых и дворовых фасадов двух памятников регионального значения: «Дом Д. А. Дурдина» на Кирочной улице, 12, и «Дом И. М. Екимова» на Кирочной, 6. Работы там ведутся по программе КГИОП с 2022 года.

Как сообщили в городском комитете по охране памятников, в настоящий момент на первом историческом объекте выполнена реставрация первого и второго дворов-колодцев и арочных проездов, брандмауэрных стен, лицевого фасада с львиными маскаронами и фруктовыми гирляндами. Также восстановлены входная дверь и кованое парапетное ограждение.

На втором объекте отреставрирован лепной декор на фасаде. Специалисты обновляют портал парадного входа и парадную дверь с Кирочной — она будет установлена на место после завершения работ на фасаде, отметили в КГИОП.

Дом Дурдина обещают полностью отреставрировать до конца этого года — сейчас там начался демонтаж верхних ярусов строительных лесов. Что касается дома Екимова, то леса со здания также планируется снять до конца года, однако работы полностью завершатся в 2026 году: будет восстанавливаться скульптурная группа на лицевом фасаде и утраченный лепной декор, выявленный при дополнительных историко-архивных исследованиях.

Андрей Цедрик