Профсоюзный университет не согласился с иском о возврате имущества государству

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) не подтвердил сведения, содержащиеся в иске Генпрокуратуры и опубликованные в «Ъ» 22 сентября. Иск направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, надзор считает, что Федерация независимых профсоюзов России оформила имущество вуза в свою собственность незаконно, а ректор Александр Запесоцкий использует его для личного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Объекты, находящиеся в хозяйственном ведении университета, говорится в релизе СПбГУП, были созданы или приобретены профсоюзами на собственные средства, государству никогда не принадлежали и переданы вузу без передачи права собственности, а его руководитель А. С. Запесоцкий никогда не использовал имущество вуза для личного обогащения, говорится в распространенном университетом релизе. Ректор никогда не скрывал своих доходов, заверяет вуз.

«В момент перехода университета на платную основу,— говорится в релизе,— его деятельность за два месяца выдержала пять проверок Минфина СССР, КРУ, прокуратуры СССР, прокуратуры Санкт-Петербурга и др.». Ни одна из проверок, проведенных с тех пор, заверили в вузе, не выявила никаких финансовых нарушений. Обвинение ректора в недобросовестных действиях не имеет никаких фактических оснований. «Никаких фактов использования А. С. Запесоцким полученных средств от платного обучения и субсидий из федерального бюджета в личных целях никем и никогда не было установлено. Данная информация не соответствует действительности»,— отмечается в релизе. Сведения о кредитах, полученных ректором и его сыном под залог имущества университета, являются вымыслом, сообщает вуз.

Подробнее об иске — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».

Александр Александров