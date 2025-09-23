Пасечник рассказал Путину о сложной обстановке в ЛНР

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Тот рассказал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.

«Это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия»,— сказал господин Пасечник (цитата по сайту Кремля).

Глава ЛНР уточнил, что «ситуация достаточно контролируемая». В частности, власти региона занимаются восстановлением предприятий, которые не работали в период после 2014 года, и ищут для них инвесторов.

Кроме того, в 2025–2027 годах в ЛНР планируется выделить 5 млрд руб. на сферу сельского хозяйства. Леонид Пасечник отчитался, что в этом году в регионе «урожай зерновых очень хороший» — было собрано 1,2 млн тонн.

Глава ЛНР добавил, что в республике отремонтировано много дорог, и в нормативном состоянии находится 54% из них. Также было отремонтировано 34 моста. Леонид Пасечник пожаловался, что «в ужасном состоянии находятся» реки, и уже почти высох один из водоемов, который используется для подачи воды жителям Красного луча, Антрацита, Петровки.

Луганская народная республика была присоединена к территории России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 30 июня 2025-го господин Пасечник заявил, что российские войска взяли под контроль 100% территории региона.