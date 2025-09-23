Экс-посол России в США Антонов описал последствия прекращения действия ДСНВ

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» указал, что после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном возникнет «вакуум в договорно-правовой области» и не будет договоренностей по ограничению ядерного потенциала. В связи с этим, по его словам, усилится неопределенность и усугубится кризис доверия между Россией и США в стратегических вопросах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди возможных последствий Анатолий Антонов, возглавлявший российскую переговорную группу при разработке ДСНВ, также назвал обострение гонки вооружений, которая, «по ряду признаков», уже началась. «Тем более, что ни у России, ни у США уже не будет ограничений по носителям и боеприпасам. Российские эксперты помнят заявления американских политиков и военных о важности создания такого ядерного потенциала США, который позволял бы сдерживать не только нашу страну, но и Китай»,— написал он.

Анатолий Антонов отметил, что демонтаж российско-американских договоренностей негативно отразится на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), «который последние годы испытывает серьезные трудности и вызовы». «Невыполнение, в первую очередь, ядерными странами статьи VI этого договора, где говорится о важности переговоров, ведущих к ядерному разоружению, может подорвать готовность неядерных стран к усилению своих обязательств в области нераспространения»,— обратил внимание Анатолий Антонов.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства.

Лусине Баласян