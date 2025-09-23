Токаев обсудил с Зеленским экономическое сотрудничество Казахстана и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев между заседаниями 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Зеленский «изложил свой взгляд», а господин Токаев призвал продолжать дипломатические усилия ради мирного урегулирования.

Как сообщила пресс-служба казахстанского политика, главы государств также обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Господин Токаев, помимо переговоров с Зеленским, также провел встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом FIFA Джанни Инфантино.