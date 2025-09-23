Токаев в США встретился с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Во время беседы господин Токаев высказался за продолжение дипломатических усилий с целью урегулирования конфликта Киева и Москвы.

«В этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу — привела пресс-служба мнение президента Казахстана. — Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине».

Также указывается, что собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе гуманитарного.