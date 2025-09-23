Два новых мурала появились в Нижнем Новгороде в рамках международной экобиеннале

В Нижнем Новгороде появились два новых мурала, созданных в рамках проекта «Воздух» Первой международной биеннале экологического искусства. Об этом рассказали организаторы.

Граффитист Анатолий Akue в своей работе на Зеленском съезде, 8 демонстрирует сложные аспекты вопроса хранения информации через образ нагретой атмосферы. Уличный художник Nootk расписал подпорную стену метромоста в районе дома №4 на улице Марата, в сюжете участвуют животные и птицы, занесенные в Красную книгу Нижегородской области.

Всего участвующие в проекте «Воздух» художники создали семь муралов. Ashesteen представил работу, посвященную чистоте воздуха, на фасаде здания на улице Короленко, 11В. Миша Most затронул тему космического мусора в граффити на Казанском шоссе, 12/5. Константин ‘ZMOGK’ Данилов в мурале на Московском шоссе, 11Б размышляет о разрушении биологического разнообразия. Дима Retro расписал стену в парке имени Свердлова, изобразив постепенно редеющую растительность. Максим Има создал на улице Почаинской, 17 образ зеленого оврага с лестницей, связав его с легендой о тайном подземном ходе из одной из башен кремля к реке Почайне.

Как писал «Ъ-Приволжье», Первая международная биеннале экологического искусства открылась в Нижнем Новгороде 18 апреля. Тогда в Арсенале заработал первый из шести ее спецпроектов — выставка «Земное/Планетарное». Главная выставка биеннале «Кожа Земли» открылась 30 мая в зданиях Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых, она будет работать до 1 октября. Биеннале завершится 20 ноября.

Елена Ковалева