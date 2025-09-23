Десять руководителей из Челябинской области вошли в топ-1000 менеджеров России
В «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», вошли десять руководителей из Челябинской области. Среди них — девять представителей Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает пресс-служба организации.
В топ-250 высших руководителей попал директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Также в рейтинге отметили директоров по функциональным направлениям ММК:
- директора по развитию Сергея Ненашева;
- директора по информационным технологиям Вадима Феоктистова;
- директора по правовым вопросам Сергея Шепилова;
- директора по логистики и цепям поставок Андрея Бердникова;
- директора по закупкам Алексея Кузьмина;
- директора по маркетингу Дениса Черненко;
- директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Ярославу Врубель;
- директора по внутрикорпоративным коммуникациям Ирину Мельник.
Кроме того, в топ-80 директоров по связям с общественностью вошел директор по коммуникациям и связям с общественностью группы ЧЭМК Илья Житомирский.