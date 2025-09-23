Десять руководителей из Челябинской области вошли в топ-1000 менеджеров России

В «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», вошли десять руководителей из Челябинской области. Среди них — девять представителей Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает пресс-служба организации.

В топ-250 высших руководителей попал директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Также в рейтинге отметили директоров по функциональным направлениям ММК:

директора по развитию Сергея Ненашева;

директора по информационным технологиям Вадима Феоктистова;

директора по правовым вопросам Сергея Шепилова;

директора по логистики и цепям поставок Андрея Бердникова;

директора по закупкам Алексея Кузьмина;

директора по маркетингу Дениса Черненко;

директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Ярославу Врубель;

директора по внутрикорпоративным коммуникациям Ирину Мельник.

Кроме того, в топ-80 директоров по связям с общественностью вошел директор по коммуникациям и связям с общественностью группы ЧЭМК Илья Житомирский.

Виталина Ярховска