Москалькова предложила ввести в СИЗО сурдоперевод для слабослышащих арестантов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в российских СИЗО необходимо ввести сурдоперевод для имеющих инвалидность по слуху. С таким предложением она выступила на Всероссийском координационном совете омбудсменов.

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснила госпожа Москалькова, к ней поступают обращения от слабослышащих людей, содержащихся в СИЗО. «Их не отпускают, нам отказали в замене им меры пресечения на домашний арест до суда, а если бы была прописана возможность предоставления сурдоперевода, может быть, это как-то облегчило судьбу этих людей»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Проблема содержания в СИЗО людей с инвалидностью по слуху поднималась правозащитниками в июле 2024 года, когда рассматривалось уголовное дело вице-президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Венеры Гаулстон. Тогда член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мария Ботова рассказывала «Ъ», что возможность общения для глухих в СИЗО максимально ограничена — сурдопереводчик предоставляется только в суде, а коммуникация с адвокатом происходит только по переписке. Член СПЧ Ева Меркачева тогда же заявляла о необходимости включить глухоту в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не все слышат команду ''отбой''».

Полина Мотызлевская