Решетников: замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП

Министр экономического развития Максим Решетников сказал, что замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Он также вновь напомнил, что сбалансированность федерального бюджета должна стать основой для замедления инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста»,— сказал господин Решетников на заседании комитета Совфеда по экономической политике (цитата по «РИА Новости»).

При этом, как добавил министр, экономика России «продолжит расти, но более скромными, чем в последние два года, темпами». Процесс замедления экономического роста он назвал «управляемой мягкой посадкой», которая необходима для снижения инфляционного давления и выхода на «устойчивые темпы роста» в последующие годы.

Банк России сообщал, что инфляция в годовом выражении снизилась с 8,79% в июле до 8,14% в августе. В августе также была зафиксирована первая с 2022 года месячная дефляция (-0,4%). Согласно базовому прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция опустится до уровня в 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дефляция обернулась инфляцией».