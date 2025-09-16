Дефляция обернулась инфляцией

С убранной сезонностью и в пересчете на год в августе фиксировалась не дефляция (о снижении цен месяц к месяцу на 0,4% на прошлой неделе отчитался Росстат), а, напротив, инфляция в размере 4,1%. Такие расчеты в опубликованном 15 сентября аналитическом комментарии о ценовой ситуации приводит Центральный банк.

В таком измерении августовские темпы роста цен сократились при этом сразу вдвое: в июле показатель составлял 8,4%. Впрочем, на июльское значение сильно повлияла вступившая в силу с 1 июля индексация коммунальных тарифов. Без учета этого повышения картина, по расчетам ЦБ, была бы иной — ускорение месячной сезонно скорректированной инфляции в расчете на год (с. к. г) до 4,1% в августе после 2,2% в июле.

Регулятор отмечает, что в последние месяцы темпы роста цен менялись в основном за счет разовых факторов, показатели же устойчивой инфляции преимущественно оставались в диапазоне 4–6% с. к. г. Базовый индекс потребительских цен (без ЖКУ, овощей—фруктов, бензина и большинства услуг транспорта) стабилен: и в августе, и в июле он составлял 4,1% (с. к. г.).

Продовольствие в августе подорожало на 3% (с. к. г.), непродовольственные товары — на 4,4%, услуги — на 5,3%. В комментарии ЦБ отмечает сохранение неоднородности изменения цен по отдельным товарным группам. Основные продукты питания («молочка», мясо и рыба, хлебобулочные изделия) дорожали в августе темпом выше 4%. Цены на продукты длительного хранения (крупы, макароны, сахар), напротив, снижались или росли умеренными темпами. Прирост цен на услуги без ЖКУ ускорился до 5,8%.

Удорожание непродовольственных товаров без учета нефтепродуктов в августе немного ускорилось — до 1,6% (с. к. г.). Продолжили дешеветь автомобили, инструменты и оборудование, электротовары и другие бытовые приборы. Ускорился при этом рост цен на парфюмерно-косметические товары, одежду и белье, трикотажные изделия.

По части волатильных компонент инфляции ЦБ сообщает, что в августе замедлилось снижение цен на овощи и фрукты, однако они продолжили дешеветь быстрее сезонной нормы. Сильнее обычного снизились цены (в измерении с. к. г.) на услуги гостиниц. Выросли — на авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки после снижения в июле (такая ситуация, впрочем, объясняется особенностями учета). Кроме того, в августе высокими темпами продолжили дорожать нефтепродукты.

Вадим Вислогузов