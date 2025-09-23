В конвойных подразделениях МВД не хватает почти 30% сотрудников

В конвойных подразделениях МВД «нет каждого третьего сотрудника», рассказал первый замглавы ведомства Александр Горовой на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

«А это специфическая и достаточно сложная работа как в психологическом плане, так и в плане здоровья. Этими силами мы не можем обеспечить безопасность конвоирования»,— сказал господин Горовой на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в условиях кадрового дефицита к конвоированию приходится привлекать другие службы, например, ППС, участковых, ГАИ и оперативников. По словам господина Горового, лишь за 2024 год сотрудники МВД отконвоировали 4 млн граждан, содержащихся в СИЗО и спецприемниках.

В ноябре 2024 года представитель МВД Ирина Волк сообщала, что недокомплект личного состава ведомства составляет 173,8 тыс. человек (18,8%). В мае того же года нехватка составляла 152 тыс. сотрудников. В марте 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что в 2024 году из полиции уволился каждый второй участковый с выслугой от десяти лет. По словам министра, общее количество свободных вакансий в органах министерства превышало тогда 172 тыс.

Полина Мотызлевская