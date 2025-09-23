У главы Совета судей Момотова хотят изъять около 100 объектов недвижимости

По информации «Ъ», Генпрокуратура направила иск в Останкинский суд Москвы об изъятии активов у председателя Совета судей Виктора Момотова. Речь идет о 95 объектах недвижимости, полученных коррупционным путем. Общая стоимость активов оценивается в более чем 9 млрд руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Момотов

Согласно иску, на господина Марченко и подконтрольных ему лиц оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Это гостиницы, банные комплексы и кальянные.

На базе этой недвижимости председатель и «краснодарский представитель криминалитета» Андрей Марченко создали сеть отелей Marton. Всего в сеть входят 40 комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Кроме того, как считает Генпрокуратура, Виктор Момотов и Андрей Марченко уклонялись от уплаты налогов. По данным ведомства, сумма недоимки превышает 500 млн руб.

Никита Черненко