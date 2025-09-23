Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

В Совете федерации предварительно одобрили кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Комитет по конституционному законодательству и госстроительству после предварительного обсуждения рекомендовал верхней палате парламента назначить его на этот пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Вопрос о назначении господина Краснова должен быть рассмотрен на пленарном заседании Совфеда в среду. Он внесен в предварительную повестку заседания.

Представления о назначении генпрокурора Игоря Краснова и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана на новые должности поступили в Совфед от Владимира Путина на прошлой неделе. Господин Гуцан должен возглавить Генпрокуратуру после утверждения господина Краснова во главе Верховного суда.

