Челябинская металлургическая компания подала пять исков к воронежскому КБХА

В Арбитражный суд Воронежской области поступило пять исков к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) на общую сумму 110,9 млн руб. Как следует из картотеки суда, истцом во всех них выступает ООО «Петросталь-Сервис» из Челябинска.

Исковые заявления пока не приняты к производству. Сумма крупнейшего иска достигает 56,6 млн руб., по остальным челябинская компания пытается истребовать 24 млн руб., 16,9 млн руб., 13 млн руб. и 344 тыс. руб. Пресс-секретарь КБХА Александр Кажикин сообщил «Ъ-Черноземье», что компания не комментирует судебные споры.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 23,2 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. Актуальные финпоказатели не раскрываются. ООО «Петросталь-Сервис» зарегистрировано в 2016 году в Челябинске. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Владелец — гендиректор Кирилл Жигануров. Выручка в 2024 году составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 93,3 млн руб.

В начале августа АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"» из Санкт-Петербурга опубликовало уведомление о планах подать в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании КБХА банкротом. На данный момент иска от компании не зарегистрировано.

