Питерская компания собирается пригрозить банкротством воронежскому КБХА

АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"» из Санкт-Петербурга 26 августа планирует подать заявление в Арбитражный суд Воронежской области о признании банкротом Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА). Об этом сообщается в официальном уведомлении, размещенном в «Спарк-интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Тестрон», КБХА задолжало более 22,9 млн руб. Основной долг составляет 21 млн руб., остальные 1,9 млн руб. — прочие обязательства. Задолженность возникла на основании решения суда от 5 мая 2025 года: их срок исполнения истек, а требования кредитора не удовлетворены полностью. В «Тестроне» заявили, что просрочка превышает три месяца.

Пресс-секретарь КБХА Александр Кажикин сообщил «Ъ-Черноземье», что компания не комментирует судебные споры по телефону. С февраля 2024 года арбитражный суд Воронежской области рассматривает дело о банкротстве КБХА по заявлению воронежского ООО «Ремсервис». Несмотря на то, что компания вскоре отозвала свои требования, претензии к структуре «Роскосмоса» предъявили еще более десятка других истцов. Большинство заявлений суд оставил без движения. Заседание назначено на 9 сентября.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"» зарегистрировано в 2001 году в Санкт-Петербурге. Уставный капитал — 1 млн руб. Вид деятельности — производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. Гендиректор — Сергей Лаврентьев. Учредители скрыты в ЕГРЮЛ. Выручка в 2024 году составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 52 млн руб.

Анна Швечикова