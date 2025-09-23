В Ярославской области ликвидируют центр развития туризма «Ярославия»

В Ярославской области ликвидируют ГБУ ЯО «Центр развития туризма "Ярославия"», подведомственное министерству туризма региона. Информация об этом содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Центр развития туризма «Ярославия»

О ликвидации учреждения исполняющий обязанности главы министерства Дмитрий Добрынин рассказал на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областной думы.

«Дело в том, что совсем недавно у нас было подведомственное учреждение, которое было ликвидировано. Там было 10 человек. Подвед ликвидирован, но нового подведа у нас нет. В связи с этим определенный объем работы пришлось перераспределять среди действующих сотрудников министерства»,— сказал господин Добрынин.

ГБУ ЯО «Центр развития туризма "Ярославия"» вело деятельность по предоставлению туристических информационных услуг. В частности, центр выступал заказчиком разработки регионального меню в рамках проекта «Гастрокэмп» и занимался наполнением туристического портала региона, задуманного как маркетплейс. Сейчас ГБУ находится в стадии ликвидации.

Дмитрий Добрынин рассказал депутатам, что штатная численность министерства составляет 18 единиц, структура полностью укомплектована, но этих сил не хватает на выполнение всех задач. Господин Добрынин работает в Ярославской области с мая 2025 года в должности заместителя министра туризма. Ранее он руководил реализацией проектов по развитию Ямало-Ненецкого автономного округа и национальных проектов в Иркутской области, в том числе в сфере туризма.

Алла Чижова