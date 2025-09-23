Аэропорты Кубани получат более 1,5 млрд рублей субсидий

Росавиация распределила около 6,4 млрд руб. субсидий между временно закрытыми аэропортами юга и центра России. Средства предназначены для компенсации затрат, понесенных с декабря 2024 по июнь 2025 года, следует из распоряжения правительства, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

Финансирование выделено из резервного фонда кабмина и направлено на частичное возмещение расходов по текущей деятельности, а также процентов по кредитным договорам в условиях действия режима временных ограничений полетов. Ведомство отметило, что субсидии необходимы для поддержания работы аэропортов и своевременной выплаты зарплаты персоналу.

Наибольшие суммы получат аэропорты Симферополя (3,21 млрд руб.), Ростова-на-Дону (1,15 млрд руб.) и Краснодара (947,36 млн руб.). Анапе выделено 413,48 млн руб., Воронежу — 230,79 млн руб., Геленджику — 179,83 млн руб., Белгороду — 160,11 млн руб., Липецку — 104,5 млн руб., Брянску и Курску — 2,89 млн руб. и 1,89 млн руб. соответственно.

Режим ограничения полетов в аэропорты южных и центральных регионов действует с февраля 2022 года. В Минтрансе заявляли, что прорабатывается вопрос о возобновлении их работы.

Вячеслав Рыжков