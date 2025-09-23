Кузбасс из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

В период с января по август 2025 года бюджет Кузбасса недополучил 12 млрд руб. По итогам года ожидается, что потери составят около 32 млрд руб. Причиной отрицательной динамики стало снижение добычи угля в регионе и падение мировых цен, сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Мы просто вынуждены пересматривать реализацию некоторых проектов, потому что почти 60 млрд руб. в 2024 году недополучили. И уже вынуждены вносить такой прогноз в областной бюджет»,— сказал губернатор (цитата по «Интерфакс»).

По словам господина Середюка, прибыль организаций региона снизилась в 1,5 раза. Прибыль добывающих предприятий, формирующих более 35% доходов бюджета области, упала в 4,8 раза. Снижение промпроизводства составило 7% с начала года в сравнении с тем же периодом 2024-го. К настоящему моменту 18 угледобывающих предприятий региона приостановили работу, еще 30 находятся в «красной зоне».

Как писал «Ъ-Сибирь», бюджет Кузбасса в 2024 году был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд руб.

Александра Стрелкова