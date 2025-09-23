Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Аланье

В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов. По предварительным данным, в аварии могли пострадать граждане России.

«В районе города Аланья столкнулись два автобуса, — сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ в Анталье, — в одном из которых ... находились российские туристы».

В диппредставительстве отметили, что поддерживают контакт с местными властями и готовы оказать помощь соотечественникам. Подробности о состоянии пострадавших уточняются.

