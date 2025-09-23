Председатель совета судей Виктор Момотов оказался связан с ОПГ «Покровские»

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура подала иск об изъятии активов председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. По мнению ведомства, ответчик занимался предпринимательской деятельностью, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Кроме того, в иске говорится, что председатель связан с ОПГ «Покровские».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виктор Момотов

Как считает Генпрокуратура, господин Момотов действовал вместе с организаторами ОПГ Андреем Коровайко и Олегом Чебановым. Последние создали бизнес за счет «коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

За оказанные услуги Виктор Момотов получил в 2010 году от членов ОПГ земельный участок в Ростовской области. Впоследствии на нем построили 10-этажную гостиницу «Marton Седова». Всего же на председателя Совета судей и подконтрольных лиц оформили 44 земельных участка и 51 объект недвижимости.

Никита Черненко