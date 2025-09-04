Мигрантов оставят без «пяти звезд»

До конца 2026 года в Татарстане может быть продлен запрет на работу мигрантов в 10 сферах. Иностранные граждане не смогут работать таксистами, ветеринарами, охранниками, финансистами и др. Впервые запрет был введен в республике в январе 2025 года. В пресс-службе минтруда Татарстана заявили, что в сферах, где был введен запрет на работу мигрантов, не наблюдается острой нехватки кадров. Эксперты отмечают, что продление ограничений поможет разгрузить рынок труда для российских граждан, но может привести к замедлению экономического роста и увеличению неформальной занятости.

На территории Татарстана планируют продлить ограничения на работу мигрантов в 10 сферах. Проект соответствующего указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, иностранцы не смогут перевозить опасные грузы, работать водителями такси и арендованных автомобилей, охранниками, бухгалтерами, организаторами азартных игр, ветеринарами, специалистами по ремонту компьютерной техники и предметов быта, финансистами и страховщиками.

Запрет на наем иностранных граждан впервые был введен в Татарстане в январе 2025 года, он действует до конца года. В пресс-службе минтруда республики сообщили «Ъ Волга-Урал», что в регионе достаточно кадров для сфер, в которых введены ограничения на работу мигрантов. Если же дефицит работников появляется, то он восполняется за счет выпускников образовательных учреждений, заявили в ведомстве.

Организациям дается три месяца со дня подписания указа, чтобы привести штат в соответствие с ограничениями. Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов уточняет, что после истечения этого срока продолжение трудовых отношений с иностранным работником будет квалифицироваться как административное правонарушение. Работодателя могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Размер административного штрафа для граждан — 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 25–50 тыс. руб., для юрлиц — 250–800 тыс. руб. Альтернативой штрафу для компаний может стать административная приостановка деятельности на 14–90 суток.

Чтобы иностранец смог работать в одной из 10 сфер, на которые наложен запрет на наем мигрантов, ему необходимо получить разрешение на работу вместо патента. Юрист отмечает, что до 31 декабря 2026 года патентная система в этих сферах исключена. При этом процедура получения разрешения на работу сложнее патентной системы. Работодатель должен получить разрешение на привлечение иностранных работников, подтвердив потребность в иностранной рабочей силе и невозможность закрыть вакансии российскими гражданами. После этого иностранный гражданин может подать документы на получение разрешения на работу в территориальном органе МВД России.

Согласно п. 6 ст. 18.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», регионы ежегодно могут устанавливать запреты на привлечение мигрантов по патентам с учетом региональных особенностей рынка труда.

«Федеральное законодательство рассматривает такие запреты как инструмент защиты национального рынка труда и обеспечения приоритетного трудоустройства российских граждан. Регионы получили полномочия для более гибкого реагирования на местные экономические условия и потребности рынка труда», — рассказал Антон Смирнов.

Так, в Санкт-Петербурге в 2024 году ввели запрет на работу иностранцев курьерами. В Калининградской области ограничили работу мигрантов в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, детском питании и в образовательных учреждениях, а в Чувашии — в общественном транспорте, розничной торговле алкоголем и табаком.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что продление запрета на работу мигрантов в 10 сферах может оказать двойственное влияние на экономику региона. Эксперт считает, что мера может частично разгрузить рынок труда для местного населения, особенно в низкоквалифицированных секторах. В то же время в Татарстане сохраняется дефицит рабочей силы в строительстве и логистике, а запрет может усугубить нехватку кадров, что приведет к росту издержек и замедлению реализации проектов. Господин Кабаков заявил, что сейчас многие предприятия, особенно малый и средний бизнес, сталкиваются с нехваткой персонала и могут оказаться в сложной ситуации.

«В условиях ограниченного трудового резерва региональные власти рискуют столкнуться с замедлением экономического роста и ростом неформальной занятости», — считает Ярослав Кабаков.

Диана Соловьёва