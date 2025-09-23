Индийская рупия упала до исторического минимума к доллару

Курс индийской рупии к американскому доллару обновил исторический минимум и опустился до 88,62 рупий за $1. Предыдущий минимум в 88,45 рупий за $1 был установлен около двух недель назад.

Reuters указывает, что удешевление индийской валюты последовало за увеличением сборов на американскую рабочую визу специалистов (H-1B). Согласно новым требованиям, для подачи заявления на такую визу США необходимо оплатить $100 тыс. Агентство отмечает, что изменения могут замедлить приток индийских специалистов к американским работодателям и негативно сказаться на прибыльности IT-сектора Индии.

В августе курс рупии снижался из-за решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Индии. Общий размер пошлин тогда достиг 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Индия еще поторгуются».