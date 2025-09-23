ЮУ КЖСИ не добилась снижения стоимости участка на улице Пушкина в Челябинске

АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) не смогло оспорить решение суда по делу о снижении в 7,5 раза стоимости участка в историческом центре Челябинска. Накануне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал корпорации в удовлетворении жалобы. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2024 года ЮУ КЖСИ направила в Арбитражный суд Челябинской области иск к продавцу участка — ООО «Консультант». Корпорация потребовала снизить цену земли по заключенному в 2022 году договору со 154 млн до 20,4 млн руб., а также взыскать с ответчика 95 млн руб., оплаченных по контракту. По данным истца, бывший собственник не предупредил о том, что участок частично расположен в охранной зоне исторического памятника, в результате строительство невозможно. Представители «Консультанта» настаивали, что на момент сделки отсутствовала какая-либо информация о наличии этих ограничений. Арбитражный суд региона в конце мая этого года пришел к выводу, что никаких препятствий для строительства дома у ЮУ КЖСИ нет.

Спорный участок расположен на улице Пушкина в историческом центре Челябинска. В 2022 году правительственная корпорация объявила о намерении построить здесь жилой комплекс «Пушкин» высотой до 18 этажей с детским садом и коммерческими помещениями. В 2023 году застройщик изменил проект в части этажности и сроков: к концу 2025 года планировалось здание от семи до 14 этажей. Однако дальше подготовительного этапа работа на участке не продвинулась.