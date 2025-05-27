В свердловском парке «Бажовские места» выпустят птенцов краснокнижных филинов

В природном парке «Бажовские места» в рамках проекта свердловского минприроды будут выпущены птенцы краснокнижных филинов, выращенные в центре реабилитации хищных птиц «Холзан», сообщили в правительстве региона.

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Проект направлен на поддержание популяции филинов. «Эти птицы занесены в Красную книгу России и нашей области, потому что встретить их в природе становится все сложнее. На территории Свердловской области насчитывается не более 20 пар филинов»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Птенцы выращиваются в центре «Холзан». В начале июня их перевезут в оборудованные вольеры в парке «Бажовские места», где они будут учиться охотиться и ориентироваться в пространстве. Вместе с птенцами в вольере будет жить взрослая самка филина, которая станет отпугивать хищников и показывать безопасность места.

Осенью окрепшие птицы будут выпущены из вольеров и полетят осваивать новую территорию, пополняя ряды диких животных Среднего Урала. Сохранение биоразнообразия и восстановление численности животных осуществляется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Полина Щуцкая