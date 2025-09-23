В Уфе более 250 многоквартирных домов из-за аварии остались без горячей воды

В уфимском микрорайоне Черниковка 253 многоквартирных дома остались без горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, отключение коснулось жителей домов по улицам Пекинской, Маяковского, Александра Невского, Нежинской, 40 лет Октября, а также Кремлевской, Гончарова, Свободы, Черниковской, Кольцевой, Хакимова, Орджоникидзе, Интернациональной, Первомайской, Коммунаров и Машиностроителей.

Без горячей воды остались образовательные учреждения: семь школ, корпус Уфимского университета науки и технологий, девять детских садов.

Авария произошла на сетях ООО «Башкирские распределительные тепловые сети».

В последний раз массовое отключение горячего водоснабжения в Черниковке произошло в ночь с 8-го на 9 сентября, когда авария затронула более 100 жилых домов.

Идэль Гумеров