В Уфе более четырехсот многоквартирных домов остались без горячей воды

Из-за коммунальных аварий 414 многоквартирных домов в центре и на севере Уфы остались без горячего водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первая авария, затронувшая 46 домов, случилась в Ленинском районе, о ней пресс-служба городского управления гражданской защиты сообщила в 23:23 по местному времени.

Через полтора часа появилась информация об аварии в Черниковке — там без горячей воды остались 93 дома.

В 1:28 стало известно об отключении водоснабжения в Инорсе, она затронула 251 многоквартирный дом.

О четвертом инциденте стало известно в 1:46, вторая авария в Черниковке оставила без горячей воды жильцов 24 многоквартирных домов.

По данным УГЗ, в центре Уфы кроме жилых домов без горячей воды остались женская консультация, детская больница, городская больница №5, два детских сада, три школы, медицинский колледж, корпуса университетов, генетический центр и центр психотерапии.

Среди пострадавших социальных учреждений в Черниковке — семь детских садов, роддом, детская стоматологическая клиника, детская клиническая больница, республиканский наркодиспансер, четыре школы.

В Инорсе коммунальная авария коснулась 15 детских, 10 лечебных и шести учебных учреждений.

«Аварийная ситуация находится на контроле»,— написано в пресс-релизах. Последствия ликвидирует ООО «БашРТС».