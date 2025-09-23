Усманское владычество

«Золотой мяч», главный в футболе индивидуальный приз, в этом году стал венцом увлекательной истории о том, как игрок, которого несколько лет назад смело записывали в список самых громких трансферных неудач и самых болезненных разочарований, повзрослев и помудрев, научившись прислушиваться к себе и к окружающим, воспользовался обстоятельствами, чтобы уже далеко не в «молодежном» возрасте совершить феноменальный скачок. Форварду ПСЖ Усману Дембеле он принес звание лучшего футболиста сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усман Дембеле с «Золотым мячом»

Фото: Thibault Camus / AP Усман Дембеле с «Золотым мячом»

Фото: Thibault Camus / AP

Человек, которого у выхода из театра Шатле, где поздно вечером 22 сентября проходила самая престижная в самом популярном виде церемония вручения наград по итогам сезона, встречала толпа болельщиков, запасшихся фейерверками, чтобы в честь него расцветить черное парижское небо огнями, в масштабах футбольной истории не тянет, конечно, на фигуру исключительную, безусловно заслуживающую салюта.

В следующем году придуманному France Football «Золотому мячу» исполнится 70 лет, и на фоне Усмана Дембеле настоящими титанами выглядят множество его прежних обладателей, в том числе соотечественники-французы — Мишель Платини, Зинедин Зидан. Они превосходят Дембеле во всех аспектах: послужные списки гораздо богаче, магнетизм — на порядок мощнее. Но кое-чем нынешний владелец приза будет футбольной историей, может быть, дороже даже таких титанов.

Лучший игрок мира — всегда маяк, ориентир для остальных. А в случае с Усманом Дембеле это неизбежное свойство полученного им статуса чуть ли не впервые обрело какой-то предельно четкий и понятный смысл, который проще всего расшифровывается, если оглянуться далеко назад.

В 2017 году ПСЖ и «Барселона» совершили грандиозную, до сих пор остающуюся рекордной по стоимости сделку.

Французский клуб, доверху забитый катарскими инвестициями и рвущийся скорее конвертировать их в большие титулы, приобрел у испанского за сводящие с ума €222 млн находившегося на пике бразильца Неймара, еще не догадываясь, что ни он, ни другие дорогущие знаменитости большие титулы взять не помогут.

А «Барселона» вскоре совершила покупку, про которую хотелось пошутить, что так поступают те, кому достался нежданный бонус и нужно срочно хотя бы часть его потратить: деньги карман жгут. То есть, разумеется, все знали, что у Усмана Дембеле в его 20 лет в багаже отличный сезон в дортмундской «Боруссии», что у него репутация таланта, в отличие от большинства игроков одинаково хорошо работающего обеими ногами, что по навыкам он вроде бы похож на Неймара. Но все равно сумма, заплаченная за него — под €150 млн,— смотрелась запредельной.

А подозрения насчет того, что «Барселона», проявив такую щедрость, прогадала, потом превратились в уверенность. Усман Дембеле в испанском гранде, играя рядышком с футбольным гением номер один Лионелем Месси, временами вспыхивал, намекая на неординарность своего дара. Он совершал рывки на космической скорости, забивал красивые голы. В Лиге чемпионов ворота «Тоттенхема» поразил, обведя полкоманды.

Но в барселонской части карьеры Дембеле эти вспышки занимали скромнейшее место. А львиную ее долю занимали всякие проблемы, в том числе со здоровьем.

Есть точные подсчеты: за полдюжины проведенных в «Барселоне» сезонов Усман Дембеле травмировался, иногда серьезно, ложась на операционный стол, 14 раз, пропустив из-за повреждений 784 дня, два года с лишним. А еще нападающего неоднократно штрафовали за нарушение дисциплины, и все прекрасно знали о том, что хорошо выспавшийся Дембеле — редкое явление. В начале нынешнего десятилетия его фамилия если и фигурировала в каких-то рейтингах, то это были рейтинги неудачных трансферов, чьи участники не оправдали ожиданий. В клубе — почти балласт, в сборной, вместе с ним выигравшей чемпионат мира 2018 года, а на следующем, в 2022-м, уступившей в финале аргентинцам,— игрок то скамейки запасных, то основы, но, как ни крути, не ровня фронтменам — тому же Килиану Мбаппе.

В одном клубе с Мбаппе Дембеле очутился летом 2023 года, когда ПСЖ, уставший от напрасной погони за победой в Лиге чемпионов и потерявший уехавших из Европы ветеранов — Лионеля Месси с Неймаром, устроил кадровую перестройку.

Усман Дембеле обошелся ему второе дешевле, чем когда-то «Барселоне», хотя и €50 млн, отданных за скисшего форварда, кому-то представлялись переплатой, учитывая сомнительность его свежего бэкграунда. И никому, разумеется, не приходило в голову, что с этим-то трансфером ПСЖ попал в яблочко, явив миру жутко любопытный пример тотального переосмысления себя, пример игрока, нажимающего кнопку перезагрузки карьеры в том возрасте, когда о ней, по идее, можно смело забыть.

Дембеле на самом деле взялся за ум еще несколько лет назад. Женившись, он отказался от вредных привычек, нанял физиотерапевта, чтобы укрепить хрупкие мышцы и связки, и нутрициолога, чтобы поддерживать то и дело падающий тонус. И научился слушать чужие советы. В ПСЖ он внимательно слушал назначенного его тренером Луиса Энрике. Особенно внимательно, когда летом 2024 года из ПСЖ в «Реал» сбежал Килиан Мбаппе и клубу предстояло корректировать державшиеся на нем атакующие схемы и роли.

Усман Дембеле и в дебютном парижском сезоне был неплох в качестве одного из подыгрывающих Мбаппе. В следующем Энрике перетащил его с любимой позиции правого инсайда в центр, на позицию «ложной девятки» — формально центрфорварда, но маневрирующего, перемещающегося и по вертикали, и по горизонтали, открывающегося и ищущего открывающихся под передачи. Плюс — прессингующего.

И оказалось, что такой функционал помудревшему и посвежевшему Дембеле идет. Что с ним он трансформируется в помолодевшем без всех, кто недавно определял его игру, зато ускорившемся и наточившем зубы ПСЖ из обычного винтика механизма в элемент ключевой, что его продуктивность вырастет как на дрожжах.

В прошлом сезоне Дембеле забил в 53 официальных матчах 35 голов — притом что его отправленное на свалку персональное достижение шестилетней давности равнялось 14 мячам.

А полтора десятка результативных пасов служили доказательством того, что снайперский апгрейд не лишил его вкуса к ассистентской работе. И это были важные голы и передачи — по дороге к финалу Лиги чемпионов в столкновениях с английскими гигантами «Ливерпулем» и «Арсеналом», в самом финале против «Интера», разгромленном разогнавшимися на всю катушку, ломая карму, парижанами со счетом 5:0.

Про «Золотой мяч» 2025 года говорили, что конкуренция в борьбе за него как никогда остра, потому что в солидной по численности группе претендентов нет настолько же явно выделяющихся, как когда-то выделялся, скажем, Лионель Месси. Респондентам можно вписывать в анкете чье-угодно имя — хоть зажигательного барселонского вундеркинда Ламина Ямаля, хоть ливерпульца Мохаммеда Салаха, хоть партнеров Дембеле по ПСЖ, прорыв которого создан ведь не только его усилиями, но и тонкостью и рассудительностью Витиньи, неутомимостью Ашрафа Хакими, надежностью Нуну Мендеша, дриблингом Хвичи Кварацхелии, реакцией Джанлуиджи Доннаруммы: выбор не сочтут странным и фрондерским, для каждого найдутся веские аргументы.

Но спорить с тем, что проще всего было все же сделать его в пользу именно Усмана Дембеле, видимо, глупо спорить. Первенство в главном футбольном конкурсе — это ведь всегда микс из ингредиентов. А ни у кого из конкурентов он не был таким же вкусным. Тут и личная статистика, и выросшие во многом из нее титулы и награды — золото чемпионата Франции, Кубок страны, первая для ПСЖ Лига чемпионов, финал клубного чемпионата мира и, наконец, ингредиент эксклюзивный — облик разрезающего мглу стереотипов насчет линейности спортивных биографий, как всполохи фейерверков парижское небо, луча надежды для не желающих мириться со своей нишей в футболе, какой бы обжитой она ни казалась. Слезы, капавшие из глаз Усмана Дембеле на церемонии, были идеальной приправой для этой смеси: ему, вспоминая свой путь к только что врученной статуэтке, было от чего всплакнуть.

Алексей Доспехов