ВС Башкирии взыскал с экс-руководства «Килстройинвеста» 2,8 млрд рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии отменила решение Кировского районного суда Уфы, который отказал Фонду развития жилищного строительства Башкирии во взыскании с бывших руководителей ООО «Килстройинвест» 3 млрд убытков, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил исковые требования Фонда на сумму более 2,8 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года Октябрьский районный суд Уфы признал бывших руководителей «Килстройинвеста» Дмитрия Комлева, Ивана Арапова и Павла Рыцева виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дмитрий Комлев был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение средств дольщиков ЖК «Миловский парк». Ивана Арапова и Павла Рыцева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

В суде установили, что с сентября 2013 по июль 2017 года руководители «Килстройинвеста» под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Застройщик не выполнил обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. гражданам и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам причинен ущерб на сумму почти 45 млн руб.

В июле 2022 года по решению ВС Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми лет и шести месяцев. Ивану Арапову и Павлу Рынцеву ВС Башкирии дал пять лет и шесть месяцев и пять лет условно. Они были освобождены из-под стражи. В марте текущего года господин Комлев освободился условно-досрочно.

