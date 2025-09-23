ФАС возбудила дело против ПИК из-за жалоб жильцов из Петербурга, Москвы и Подмосковья

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний, входящих в группу девелопера ПИК, после жалоб жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области на ограничения в выборе провайдеров. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

ФАС установила, что управляющие компании жилых комплексов ПИК, входящие в группу застройщика, и оператор связи «Ловител» ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре для работы интернета. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.

По антимонопольному делу компаниям группы ПИК грозят административные штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ч. 2 ст. 14.31 КоАП).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ФАС подозревает в антиконкурентном сговоре петербургских поставщиков электротехники.

Артемий Чулков