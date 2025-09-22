Таблетка для похудения

Американская фармкомпания Pfizer выходит на рынок препаратов для снижения веса. Корпорация покупает минимум за $4,9 млрд, биотехнологическую компанию Metsera, специализирующуюся на разработке и производстве таких лекарств. Прошлые попытки Pfizer произвести собственные препараты для снижения веса, которые могли бы конкурировать с «Оземпиком», «Мунджаро» и их аналогами, успехом не увенчались. Однако не факт, что вложения в Metsera окупят себя: их препараты находятся пока только на стадии клинических испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Lennihan / AP Фото: Mark Lennihan / AP

Фармацевтическая корпорация Pfizer объявила о покупке американской биотехнологической компании Metsera. Первоначальная сумма сделки составит $4,9 млрд, но с учетом возможных будущих платежей может вырасти до $7,3 млрд. После сообщений о сделке акции Metsera на Nasdaq выросли в цене почти на 50%, акции Pfizer — на 1,1%.

По оценкам Morgan Stanley, мировой рынок препаратов против ожирения по итогам 2024 года превысил $30 млрд, а к 2035 году ожидается, что он достигнет $150 млрд.

На этом рынке долгое время доминировала датская Novo Nordisk, выпускающая препараты на основе семаглутида «Оземпик» и «Вегови». Спустя несколько лет после появления этих средств Eli Lilly вывела в продажу препараты «Муджаро» и «Зепбаунд» на основе тирзепатида, применение которых в ряде случаев помогало пациентам с ожирением снижать вес еще эффективнее, чем на семаглутиде.

Pfizer предпринимала попытки выйти на этот рынок последние несколько лет, но они не увенчались успехом: прием ее таблеток «Лотиглипрон» и «Дануглипрон» вызывал поражения печени у некоторых испытуемых. В апреле 2025 года компания свернула последнюю из разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Препараты Metsera, право на которые в рамках сделки получает Pfizer, пока находятся на стадии клинических испытаний. Для фармкорпорации может быть наиболее интересно средство под рабочим названием MET-233i, отмечает Bloomberg. Эта инъекция помогла испытуемым сбросить до 8,4% веса за 36 дней. MET-233i — лекарство на основе аналога гормона амилина.

Инвестиции Pfizer в Metsera довольно высокорисковые, поскольку у таких конкурентов, как Novo Nordisk и Eli Lilly, уже есть более широкая продуктовая линейка на более поздних стадиях клинических испытаний, говорит гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Пока флагманский продукт Metsera проходит только первую фазу испытаний, поэтому сведений для оценки его конкурентоспособности мало, подчеркивает гендиректор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина. Однако преимуществом Pfizer может стать развитая инфраструктура, которая позволит быстро вывести продукт на рынок и со временем успешно конкурировать с Novo Nordisk и Eli Lilly, добавляет господин Зайцев.

Михаил Мурашко, глава Минздрава, в апреле 2025 года: «Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна».

В России в январе—августе 2025 года было реализовано 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида на общую сумму 16,8 млрд руб., следует из данных DSM Group. Лекарства с тирзепатидом появились на рынке только в 2025 году, поэтому пока менее популярны: за восемь месяцев продано 134,6 тыс. упаковок на 1,5 млрд руб. Российские пациенты в основном получают терапию на основе дженериков локальных компаний: Novo Nordisk остановила поставки своих препаратов на рынок, а Eli Lilly ушла с него. В российском офисе Pfizer в ответ на вопрос о возможных поставках препаратов от Metsera сослались на официальное заявление компаний.

В России довольно высокий потенциал спроса на препараты для лечения ожирения. По оценкам Минздрава на 2024 год, в стране проживает 40 млн человек, страдающих этой болезнью.

На прошлой неделе Всероссийский союз пациентов предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, признав, что оно представляет угрозу для большого числа людей (см. “Ъ” от 18 сентября).

Виктория Колганова