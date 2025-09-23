Индонезия планирует перенести столицу в Нусантару к 2028 году

Правительство Индонезии рассчитывает завершить перенос столицы из Джакарты в Нусантару к 2028 году. Об этом заявил глава индонезийской администрации президента Мухаммад Кодари.

Для окончательного соответствия Нусантары статусу политической столицы власти строят в городе комплексы зданий, где смогут разместиться законодательные и судебные институты Индонезии. «Если есть только президентский дворец без законодательных и судебных органов, как правительство может эффективно функционировать?»— приводит слова господина Кодари местное издание Jakarta Globe.

Идея переноса столицы принадлежит бывшему президенту Индонезии Джоко Видодо. Первоначально планировалось закончить строительство города еще к 2024 году, но реализации проекта помешала пандемия коронавируса. Прабово Субианто, занявший президентский пост в том же году, выразил готовность продолжить возведение Нусантары.

Перенос столицы из Джакарты связан с ее критической перенаселенностью — плотность населения составляет там более 15,7 тыс. человек на кв. км (в Москве — 5183 человека/кв. км). Строительство новой столицы оценили в более чем $32 млрд.

