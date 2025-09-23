ФСБ показала видео с самарским диверсантом после попытки самоубийства

Один из задержанных в Самарской области диверсантов пытался покончить с собой во время задержания. По словам сотрудника Росгвардии, когда он «начал дозваниваться по номеру полиции», подозреваемый попытался причинить себе вред.

Также спецслужба распространила кадры с места ЧП с самим предполагаемым преступником. Его лицо скрыто, но видно, что мужчина лежит на земле. Он говорит, что он «против зла». На другом видео этот фигурант дает показания уже на больничной койке с перевязанным животом.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Самарской области россиянина и его сына, подозреваемых в серии диверсий с 2023 года. По версии спецслужбы, мужчины также готовились взорвать железнодорожный мост через реку Самару. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, включая оборот взрывных устройств и их изготовление. Также в ближайшее время им могут официально инкриминировать диверсию и госизмену.