Отец и сын задержаны ФСБ после серии диверсий в Самарской области

ФСБ России задержала в Самарской области россиянина и его сына, подозреваемых в совершении диверсий. Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, мужчины готовились к подрыву железнодорожного моста через реку Самару. В спецслужбе заявили, что из тайника в лесу правоохранители изъяли 13,5 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления СВУ и три квадрокоптера.

По версии ФСБ, в 2022 году мужчина 1992-го года рождения за границей установил контакт с украинской террористической организацией и выразил готовность к сотрудничеству на безвозмездной основе. Вернувшись в Россию, он привлек к своей деятельности отца 1970-го года рождения, «разделяющего его антироссийские взгляды».

Согласно сообщению ФСБ, оба признались в причастности к диверсиям на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области с 2023 по 2025 годы. В том числе к подрыву в июле 2023 года магистрального газопровода в Сызранском районе, а в марте и сентябре 2024-го — железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару. Помимо этого, мужчины признали себя виновными в подготовке тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), которым впоследствии взорвали трансформаторную подстанцию АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об обороте взрывных устройств (ч.3 ст.222.1 УК РФ) и их изготовлении (ч.1 ст.223.1 УК РФ), а также решается вопрос о возбуждении дел о диверсии (ст.281 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ст.205.5 УК РФ) и госизмене (ст.275 УК РФ).