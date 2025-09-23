Прокуратура потребовала обустроить пешеходные переходы на Колокольной улице

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения потребовала обустроить пешеходные переходы на Колокольной улице.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе мониторинга было установлено, что безопасные зоны для пешеходов в этой локации имеются только по концам автомобильной дороги.

Нередко пешеходы передвигаются по проезжей части в неположенном месте, что может стать причиной ДТП с пострадавшими, а также привести к гибели людей, отметили в прокуратуре.

По результатам проверки от руководства СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» потребовали обеспечить безопасность движения пешеходов на Колокольной улице. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой, подчеркнули в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам первого полугодия текущего года на дорогах Петербурга было нанесено и обновлено 403,4 тыс. кв. м разметки — около 60% от общего объема запланированных на год работ. По 48 адресам установлены светофоры, по 63 — выполнены искусственные неровности, организовано 17 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Андрей Цедрик