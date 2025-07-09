За первое полугодие в Петербурге обновили более 400 тыс. кв. м дорожной разметки

По итогам первом полугодия текущего года на дорогах Петербурга нанесено и обновлено 403,4 тыс. кв. метров дорожной разметки — это порядка 60% от общего объема запланированных на год работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили 9 июля в управлении информации Смольного, также с января по июнь по 48 адресам из планируемых 51 установлены светофоры типа Т7, по 63 адресам из 74 выполнены искусственные неровности. Организовано 17 новых нерегулируемых пешеходных переходов. В рамках реализации программы модернизации светофорных объектов обновлено три.

Помимо этого, специалисты за полгода очистили от рекламных объявлений и граффити более 14 тыс. знаков и светофоров и заменили свыше 4 тыс. дорожных знаков.

Для оптимизации дорожного движения по 192 адресам изменили режимы работы светофоров, в том числе были введены выделенные пешеходные фазы по 76 адресам.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в адресную программу Государственной административно-технической инспекции на третий квартал 2025 года вошло более 2400 работ — часть из них уже проводится, часть запланирована на начало июля и далее, отметили в ГАТИ.

Андрей Цедрик