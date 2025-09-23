Чемпион мира по футболу Роналдиньо стал амбассадором WINLINE

Букмекерская компания WINLINE объявила о начале сотрудничества с бразильским футболистом Роналдиньо — чемпионом мира 2002 года и обладателем «Золотого мяча». Как отметили в пресс-службе WINLINE, цель партнерства — «вернуть в футбол яркие эмоции, присущую ему магию, а также знакомое каждому болельщику ощущение праздника».

Стартом кампании стала премьера видео «Верни азарт в футбол» с Роналдиньо в главной роли. Ролик переносит зрителей в атмосферу 2000-х годов. Роналдиньо вспоминает период, когда он представлял испанскую «Барселону». В пресс-службе букмекера подчеркнули, что видео вызывает ностальгию «по беззаботной эпохе, когда в футболе превыше всего ценилось творчество и индивидуальное мастерство».

«Я рад объединить усилия с командой WINLINE, которая, как и я, верит, что футбол и весь спорт в целом, нужно развивать, популяризировать, чтобы он продолжал дарить яркие эмоции, драйв и спортивный азарт и объединять миллионы людей по всему миру», — заявил Рональдиньо. Он также сообщил, что совместно с букмекером для болельщиков будет создано «нечто по-настоящему уникальное». Директор по маркетингу WINLINE Александр Запольских сказал, что для компании честь сотрудничать с Роналдиньо, который является «символом красоты футбола».

Роналдиньо 45 лет. Свой последний матч бразильский футболист провел в 2015 году, о завершении карьеры он официально объявил в 2018 году. В составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира-2002, вместе с «Барселоной» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. В 2005 году стал обладателем награды «Золотой мяч». Также международная федерация футбола (FIFA) признала его лучшим игроком по итогам 2004 и 2005 года.

Арнольд Кабанов