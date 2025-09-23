Reuters: Украина может лишиться военной помощи нескольких европейских стран

Украина может лишиться поддержки некоторых союзников в Европе, пишет Reuters со ссылкой на источник. Мнение приводится в материале, посвященном визиту президента Владимира Зеленского в США. Собеседник агентства не уточнил, какие страны и как именно могут сократить помощь Киеву.

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Ажиотажные действия европейской дипломатии» позволили Украине возобновить критически важный обмен разведданными с США и поставки оружия. Однако «интенсивное лоббирование» так и не смогло убедить Дональда Трампа ввести санкции против России, отмечает Reuters.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что президент США вообще вряд ли когда-то введет санкции. Он сравнил попытки обсуждать эту тему с ритуальным танцем и добавил, что «было бы очень красиво, если бы не убивали людей».