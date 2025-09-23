В двух районах Дагестана не могут приступить к расчистке дорог с выходных

В двух горных районах Дагестана остаются перекрытыми две автодороги из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Кайтагском районе 20 сентября река Уллучай вышла из берегов и размыла временный мост на автодороге. Восстановительные работы начнутся после спада воды в реке. Для автомобилистов организовали объездной маршрут через Табасаранский район.

В Чародинском районе 21 сентября произошел обвал скальных пород на дороге к селу Хурух. Камни перекрыли проезжую часть на участке третьего километра подъезда от трассы Цуриб — Арчиб.

На остальных дорогах ограничений нет.

Константин Соловьев