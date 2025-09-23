Штраф за публикацию кадров БПЛА для жителей Удмуртии составит до 4 тысяч рублей

За нарушение запрета на публикацию в интернете кадров использования и последствий применения БПЛА теперь предусмотрена административная ответственность. Это касается и других решений руководителя региона и оперштаба. Изменения в закон республики «Об административных правонарушениях» одобрили депутаты Госсовета Удмуртии сегодня, 23 сентября, на 25-й сессии. «За» проголосовали 47 народных избранников.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За неисполнение или нарушение решений главы Удмуртии размер административного штрафа для граждан составит от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. За повторное нарушение — 5, 50 и 500 тыс. руб. соответственно.

Напомним, распоряжение главы республики о запрете на публикацию и распространение видеозаписей и фотографий в интернете об использовании и последствиях применения БПЛА было подписано в начале августа.