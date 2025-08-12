В Удмуртии установлен запрет на публикацию в сети фото и видео работы БПЛА и ПВО

В Удмуртии установлен запрет на публикацию и распространение видеозаписей и фотографий в интернете об использовании и последствиях применения БПЛА, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из документа следует, что запрещено распространять информацию, которая позволяет идентифицировать тип беспилотника, установить его место нахождения или падения, а также точки запуска и траекторию полета. Под запрет попадают данные, которые позволяют установить «факт поражения объектов, установить характер нанесенных в результате применения БВС (беспилотных воздушных судов) повреждений».

Также запрещено публиковать информацию об использовании средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также о местах расположения и передвижения сил и средств ВС РФ. Под запретом распространение данных о местах расположения объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), промышленности, мостов и систем связи, имеющих «важное оборонное или экономическое значение».

Запрет в том числе касается СМИ. Исключения — официальные сайты и страницы главы и правительства Удмуртии в соцсетях, органов местного самоуправления и т.д.

Напомним, запрет на съемку и публикацию атак БПЛА был введен 11 августа в Ростовской области. По последним данным, с учетом Удмуртии, подобные ограничения действуют не менее чем в 21 субъекте РФ.

Первыми в 2024 году запрет ввели власти Ленинградской и Курской областей, чуть позже — Санкт-Петербурга и Адыгеи, а также Калужской и Тульской областей. В 2025 году список пополнили Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Ивановская и Тверская области, а также Калмыкия. В июле к запрету присоединились Пензенская, Псковская, Ульяновская, Орловская, Нижегородская и Тамбовская области, а также Крым.