Полиция задержала несовершеннолетних участников драки на Бармалеевой улице

Полицейские Петроградского района Петербурга задержали участников драки на Бармалеевой улице. Информация о произошедшем конфликте возле дома 21 поступил в правоохранительные органы 21 сентября в 04:33, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место оперативники установили, что в сквере группа подростков вела себя вызывающе, а в ответ на замечание прохожего вступила с ним в перепалку, переросшую в драку. Сам повздоривший с молодыми людьми мужчина ушел до прибытия полицейских.

В отдел для разбирательства были доставлены двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет и двое их 18-летних товарищей. Несовершеннолетних опросили и передали законным представителям. Заявлений и телефонограмм из медучреждений не поступало, отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция пришла с обысками в строительную компанию, чьи иностранные специалисты устроили драку на территории строительной площадки на Лиговском проспекте.

Андрей Цедрик