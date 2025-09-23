Задержанный в Самарской области диверсант пытался покончить с собой

В Самарской области задержанный Федеральной службой безопасности РФ диверсант пытался покончить с собой. После неудачной попытки суицида он оказался в медучреждении.

Вместе с сыном он устраивал диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Задержанные рассказали, что в июле 2023 года совершили подрыв магистрального газопровода в Сызранском районе, а в марте и сентябре 2024 года подорвали жд-мосты через реки Чапаевка и Самара.

Кроме того, отец и сын признались, что причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года произошел подрыв трансформаторной подстанции АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Решается вопрос о возбуждении дел по статьям УК РФ о диверсии, участии в деятельности террористической организации и госизмене.