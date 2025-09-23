Задержанные ФСБ самарцы признались в диверсиях на КНПЗ, жд/мостах и газопроводе

В Самарской области задержанные Федеральной службой безопасности РФ отец и сын, которые, по данным силовиков, с 2023 года совершали диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, дали признательные показания. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Задержанные рассказали, что в июле 2023 года совершили подрыв магистрального газопровода в Сызранском районе, а в марте и сентябре 2024 года подорвали жд/мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, отец и сын признались, что причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года произошел подрыв трансформаторной подстанции АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Решается вопрос о возбуждении дел по статьям УК РФ о диверсии, участии в деятельности террористической организации и госизмене.

По данным следствия, в июне 2022 года сын выехал за рубеж, где через Telegram «установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершении терактов и диверсий на территории РФ».

«После возвращения в Россию он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды», — говорится в сообщении ФСБ.

Сабрина Самедова