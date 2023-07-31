Подозреваемого в организации взрыва на КНПЗ арестовали на два месяца

Самарский районный суд арестовал подозреваемого в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (КНПЗ) Сергея Окрушко на два месяца, до 28 сентября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе учреждения.

Взрыв на КНПЗ произошел 28 июля. Серьезных разрушений и пострадавших не было. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в Оренбургской области – он пытался выехать на территорию Казахстана. Мужчина является электриком Куйбышевского НПЗ. Он уроженец Хмельницкой области Украинской ССР.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Диверсант-электрик».

Ани Айвазян