В 2024 году в Татарстане прошло 78 домашних родов

В прошлом году в Татарстане прошло 78 домашних родов, в 2023 году было зарегистрировано 83 таких случая. Это свидетельствует о снижении количества домашних родов. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минздрава республики.

Само министерство выступает против родов на дому, поскольку они представляют опасность для здоровья матери и ребенка. При возникновении критической ситуации важна каждая минута, если рядом не окажется специалистов и необходимого оборудования, это способно привести к трагическим последствиям.

Для снижения рисков в Татарстане действует система маршрутизации беременных женщин. В зависимости от состояния здоровья будущая мама направляется в учреждения одного из трех уровней: при отсутствии осложнений — в роддома первого уровня, при наличии определенных заболеваний — во второй, а при тяжелой патологии — в учреждения третьего уровня.

Благодаря этому в последние годы в Татарстане удалось существенно снизить показатели младенческой и материнской смертности, рассказали в минздраве. Ранее сообщалось, что за 2024 год младенческая смертность в Татарстане снизилась на 16%.

Анна Кайдалова