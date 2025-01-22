В Татарстане показатель младенческой смертности достиг исторического минимума — 2,6 случая на 1 тыс. живорожденных детей, что на 16,1% ниже показателей 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на итоговой коллегии по вопросам здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Младенческая смертность в Татарстане снизилась на 16% за 2024 год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Младенческая смертность в Татарстане снизилась на 16% за 2024 год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Показатель младенческой смертности снизился на 16,1% и составил 2,6 на 1 тыс. живорожденных (90 детей) против 3,1 (112 детей) в 2023 году. За последние пять лет смертность детей от 0 до 17 лет сократилась на 40%.

Для предотвращения критических ситуаций в регионе созданы специальные мультидисциплинарные бригады, включающие сосудистых хирургов, акушеров-гинекологов и реаниматологов. На базе перинатального центра РКБ организован постоянный мониторинг беременных женщин с осложнениями.

Кроме того, с июля 2024 года на базе двух перинатальных центров открыты амбулаторно-диагностические отделения, обеспечивающие наблюдение за всеми беременными в республике.

В июле 2024 года сообщалось, что в Татарстане зафиксировали рекордно низкую младенческую смертность за 20 лет.

Анар Зейналов